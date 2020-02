Schwerer Verkehrsunfall in der Nacht auf Montag in Mallnitz. Ein 24-jähriger Saisonier aus Ungarn prallte mit seinem Pkw gegen einen Baum. Der Lenker und zwei Beifahrer wurden verletzt.

Die Verletzten wurden ins krankenhaus Spittal eingeliefert

Am Sonntag gegen 21.40 Uhr war ein 24-jähriger Ungar mit seinem Pkw auf der Ankogel Straße im Ortsgebiet von Mallnitz in Richtung Zentrum unterwegs. Plötzlich kam der alkoholisierte Probeführerscheinbesitzer, der als Saisonier in Kärnten arbeitet, vor einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über den Gehsteig und stieß mit der linken Fahrzeugseite gegen einen Baum.