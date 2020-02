Facebook

Angebrannte Speisereste lösten den Rauchmelderalarm aus © K.K. FF Millstatt

Feueralarm gab es am Samstag gegen neun Uhr in einem Mehrparteienhaus in Millstatt. In einer Wohnung im zweiten Obergeschoss sprang ein Heimrauchmelder an. Der zu diesem Zeitpunkt nicht anwesende Eigentümer konnte von Nachbarn telefonisch über die Alarmauslösung informiert werden. Da er nicht ausschließen konnte, dass auf das Ausschalten des Herdes vergessen wurde, wurde die Feuerwehr alarmiert.