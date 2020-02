Facebook

Ab 17 Uhr beginnen die Pistengeräte ihre gefährliche Arbeit © Bad Kleinkirchheim

"Du kannst mir gar nix“, ruft der erwischte Pistenbenützer dem Mitarbeiter der Bergbahnen noch nach und fährt einfach weiter. Dass er sich in Lebensgefahr begibt, ignoriert er. Immer wieder kommt es zu Konflikten auf der Piste und das nicht nur während des Betriebes, sondern auch außerhalb der Betriebszeiten. Noch schlimmer, erst kürzlich ereignete sich ein tödlicher Unfall, weil ein Mann auf der gesperrten Piste in das Seil des Pistengerätes gefahren ist. Wie belastend das für Liftmitarbeiter sein kann, zeigt das jüngste Beispiel aus Salzburg, wo der technische Geschäftsführer der Großarler Bergbahnen wegen nächtlicher, betrunkener Skifahrer sogar gekündigt hat. In nahezu jedem Skigebiet gibt es tagtäglich ähnliche Szenen.