Fusion der Regionen Nockberge könnten bei Millstätter See und Bad Kleinkirchheim andocken

Im Laufe des Jahres 2020 sollen die Regionen Millstätter See und Bad Kleinkirchheim verschmelzen. Die Region Nockberge wünscht sich eine Einbindung in die Gespräche. Und Sigi Moerisch von der Region Millstätter See ist dafür, sie gleich zu Prozessstart dazu einzuladen.

Die Region Nockberge wäre gerne Teil der Großregion mit Bad Kleinkirchheim und Millstätter See © Steiner

14 Tourismusregionen gibt es in Kärnten. Zu viele, sind sich so gut wie alle Beteiligten einig. Die ersten beiden Regionen, die einen Schritt in Richtung Fusion setzen, sind der Millstätter See und Bad Kleinkirchheim. Bis Ende 2020 sollen, so Sigi Moerisch, der Aufsichtsratsvorsitzende der Tourismusregion Millstätter See, die beiden Regionen endgültig verschmelzen.