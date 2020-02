Facebook

Von 6. bis 15. März findet in der Künstlerstadt Gmünd das erste Theasterfestival statt © Camilla Kleinsasser

Als Impulsgeber für die regionale Kunst- und Kulturszene sieht sich der Verein "Offen für Kultur" in der Stadt Gmünd. Alexandra Glawischnig Rudiferia, die den Verein 2016 gegründet hat und ihm als Obfrau vorsteht, trug sich schön länger mit dem Gedanken, ein Theaterfestival zu veranstalten. "Im März ist das kulturelle Leben in Gmünd eher ruhig, diese Lücke wollen wir mit einem jährlich wiederkehrenden Theaterfestival in der Lodron'schen Reitschule füllen", erklärt die Kulturschaffende, die mit ihrem Verein schon die musikalische Erzählung "Eva" Faschaunerin, das "Gmündner Märchen" und "Die Hutterer" auf die Bretter, die die Welt bedeuten, gebracht hat.