Das Fußball-Stadion am Fuße des Goldecks ist in die Jahre gekommen. Längst fällige Sanierung in der Kritik.

Lasset die Spiele beginnen! In einem Jahr werden die Karten neu gemischt, die politischen Mitbewerber bringen sich in Stellung. Wer glaubt, der Wahlkampf für die Gemeinderatswahlen im März 2021 beginnt nur ein paar Monate zuvor, irrt. In der Stadt Spittal hat das Säbelrasseln schon begonnen. Vor wenigen Tagen musste sich Stadträtin Ina Rauter (Team Kärnten) herbe Kritik wegen der Forderung nach einem Parkhaus gefallen lassen, jetzt rügt Stadtrat Christoph Staudacher (FPÖ) Vizebürgermeister Andreas Unterrieder (SPÖ) und Bürgermeister Gerhard Pirih (SPÖ), dass sie die Sportstadt "an die Wand fahren" würden.