Am Samstag (8. 2.) findet im Porcia Center erstmals ein großer Flohmarkt statt © KK/Porcia Center

Schnäppchenjäger willkommen! Von 8 bis 14 Uhr findet am Samstag, dem 8. Februar, der erste große Flohmarkt im Porcia Center in Spittal statt. "Gottfried Zimmermann, der Veranstalter, ist ein guter Bekannter von mir. Er war seit zwei Jahren auf der Suche nach einem passenden Standort in der Spittaler Innenstadt, als wir uns im Porcia Center trafen", erzählt Center-Manager Thomas Grasser. Zimmermann, der auch den großen Flohmarkt bei der Burg Sommeregg in Seeboden organisiert, erkundigte sich, ob er mit seinen Standlern nicht hier seine Zelte aufschlagen könne. "Das war vor zwei Monaten. Wir waren uns schnell einig und jetzt findet schon der erste Flohmarkt mit über 20 Standlern statt", freut sich Grasser.