Michael Hofer © KK/PRIVAT

Er war ein "bunter Hund", wie er im Buche steht. Michael Hofer, der gebürtige Seebodener, absolvierte eine Lehre im legendären Kaufhaus Wutte in Gmünd. Ab 1972 arbeitete er als DJ unter anderem in der Innerkrems. Hauptberuflich war "Michl" als Handelsvertreter bei seinem Vater Kurt Hofer (Vergeiner Weine) beschäftigt. 1998 übersiedelte Hofer als Liftwart nach Zürs am Arlberg, wo er in den folgenden 17 Jahren zu einiger Berühmtheit gelangte. Er war nämlich der Gummibärli-Mann am Babylift.