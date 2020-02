Facebook

Anja Schmied und Bürgermeister Michael Maier gratulierten Valentina Kaspitz zur Eröffnung ihrer Praxis © KK/Gemeinde

Seit dieser Woche hat Radenthein wieder eine dritte Kassenstelle für den Fachbereich Zahnmedizin. Besetzt wird diese von der jungen Zahnärztin Valentina Kaspitz, die in den vergangenen Wochen eine moderne Praxis in der "Alten Villa" im Zentrum der Stadt eingerichtet hat. Zu Radenthein hatte die Villacherin vorher kaum Bezug: "Aber die Leute sind hier so lieb und haben mich in der kurzen Zeit so nett willkommen geheißen", freut sich Kaspitz, der zwei zahnärztliche Assistentinnen zur Seite stehen. Auch Bürgermeister Michael Maier und die Obfrau der Radentheiner Wirtschaft, Anja Schmied, wünschten zum Start alles Gute.