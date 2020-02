Facebook

Petra und Valentin Isopp © KK/Isopp

"Es soll eine Nacht der Begegnung und Bewegung sein", freut sich Petra Isopp, die mit einer neuen Veranstaltung Spittal beleben will. Am 26. September veranstaltet die Sportgemeinschaft Spittal, Sektion Tanzen, mit Sektionsleiter Valentin Isopp die Benefizveranstaltung "Konzertanz" in der Tennishalle in Spittal. Ein herkömmliches Konzert mit typischer Bestuhlung soll das, wie der Name schon verrät, nicht werden. Isopp: "Es soll ein Abend sein, der Konzert und Tanz verbindet."