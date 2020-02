Hermagor Hauptplatz kann spontan Fußgängerzone werden

Facebook

Bürgermeister Siegfried Ronacher und Stadtmanager Philipp Auer an der Stelle, wo es bald automatische Boller geben soll © KK/Stadtgemeinde

Eine Verkehrsberuhigung am Hermagorer Hauptplatz wird schon seit längerem diskutiert. Die Umgestaltung des Hauptplatzes in eine Begegnungszone hat nicht ganz den erwünschten Erfolg gebracht – noch immer wurde heiß diskutiert, ob eine Fußgängerzone nicht sinnvoller wäre. Jetzt treten die Rahmenbedingungen für eine Kompromisslösung in Kraft, die vielversprechend scheint: „Vergangenes Jahr hat es zum Thema Verkehr in der Innenstadt zahlreiche Besprechungen mit allen Betroffenen der Stadt und auch Befragungen von Bürgern gegeben. Ziel sollte es sein, die Frequenz in der Innenstadt zu erhöhen. Einheimische und auch Gäste sollen sich in der Stadt wohlfühlen“, erklärt der Stadtmanager Philipp Auer.