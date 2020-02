Spittal Krankenhaus wird um 11,4 Millionen Euro ausgebaut

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

So wird der neue Nord-Trakt des Krankenhaus Spittal aussehen. Baubeginn ist im Mai © KK/Architekten Hinterwirth

Das Krankenhaus Spittal gilt als medizinischer Nahversorger von Oberkärnten. Der Standort wird langfristig gesichert und sogar ausgebaut, sagte Landeshauptmannstellvertreterin und Gesundheitsreferentin Beate Prettner bei einer Pressekonferenz am Dienstag. Noch in diesem Jahr soll mit einem umfangreichen Um- und Ausbau des Nordtraktes begonnen werden. Die aktuellen medizinischen Entwicklungen aber auch die Vorgaben des "Regionalen Strukturplan Gesundheit" des Landes Kärnten sehen eine Intensivierung von tagesklinischen Operationen vor. „Wir stoßen mit unserer Infrastruktur, also vier Operationssälen, jetzt aber an unsere Grenzen“, erklärte Andrea Samonigg-Mahrer, Geschäftsführerin und Verwaltungsdirektorin im Krankenhaus Spittal.