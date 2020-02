Polizei-Oberst angeklagt"Meine Frau hat geweint, als sie mir von diesem Vorfall erzählt hat"

Beamter soll im vergangenen März eine Spaziergängerin geschlagen haben. Der Prozess am Bezirksgericht Hermagor wurde am Mittwoch vertagt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Polizist musste sich am Mittwoch am Bezirksgericht Hermagor verantworten © Daniel Raunig

Was ist am 1. März 2019 in einem Wald im Gailtal passiert? Eine Frau behauptet, sie sei nach einer zufälligen Begegnung von einem ihr unbekannten Mann attackiert und geschlagen worden. Der mutmaßliche Täter – ein ranghoher Kärntner Polizeibeamter, wie sich später herausstellte – weist die Anschuldigungen kategorisch zurück.

Staatsanwaltschaft Graz und Landeskriminalamt Steiermark, sie haben die Ermittlungen geführt, haben der Schilderung der Frau geglaubt und Ende vergangenen Jahres Anklage gegen den Polizisten eingebracht.