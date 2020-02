Wegen Sturmböen standen am Dienstag die Lifte am Dreiländereck und auf dem Goldeck still.

Webcambild vom Dreiländereck © KK/Webcam

Das Wetter spielt derzeit nicht nur auf den Bergen verrückt. Wegen der Schlechtwetterfront hatte das Skigebiet Dreiländereck am Dienstag geschlossen. "Die Bedingungen sind äußerst schlecht, es regnet und stürmt", sagte Wolfgang Löscher, Geschäftsführer der Dreiländereck-Bergbahnen. Deshalb habe man sich dazu entschlossen, die Lifte am Berg nicht in Betrieb zu nehmen. "Die Übungslifte im Tal sind allerdings geöffnet", sagt Löscher. Am Mittwoch soll der Gesamtbetrieb wieder aufgenommen werden.