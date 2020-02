Facebook

Ungeniert stahl der ehemalige Angestellte Bargeld und Gutscheine © Frank Kleefeldt

Kurz nach Weihnachten zeigte der Geschäftsführer einer Firma in Millstatt an, dass in der Zeit von 23. Dezember bis 26. Dezember von seinem Büro Bargeld und Gutscheine in der Höhe von mehreren hundert Euro gestohlen wurden.