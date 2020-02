Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bernhard Macheiner (Fürstauer), die Bürgermeister Josef Jury und Christian Genshofer, Günther Fürstauer (Fürstauer), Reinhard Merlin von der Brückenmeisterei Villach © Nicole Kari

"Das ist schon seit über zehn Jahren ein Thema", sagt Josef Jury, Bürgermeister in Gmünd. Und dieses Thema, das den Liesertalern unter den Nägeln brennt, kommt nun zu einem Abschluss. Ab Montag startet der Radwegbau zwischen Gmünd und Trebesing. In spätestens drei Jahren soll die 3,5 Kilometer lange Strecke vom Parkplatz Graggltümpfe in Trebesing bis Landfraß in Gmünd fertig gebaut sein. Der Radweg wird zum Großteil linksufrig der Lieser - in Flussrichtung gesehen - über adaptierte Forstwege führen, für einige hundert Meter aber auch entlang der Katschberg Straße B99 verlaufen. „An einer Stelle gibt es Schwierigkeiten wegen eines Rutschhanges, deswegen müssen wir etwa in Höhe Abbiegung Ortschaft Radl auf die Straße ausweichen. Um das Ufer zu wechseln, bauen wir eine neue Brücke“, erklärt Trebesings Bürgermeister Christian Genshofer.