In einem Kunstprojekt mit Rudolf Spitzer wollen die Jugendlichen Aufmerksamkeit für regionale Lebensmittel aus der Land- und Hauswirtschaft fördern.

Hans More, Direktor Josef Huber, Lukas Staber, Yvonne Kerschbaumer, Herma Hartweger und Ingrid More © Camilla Kleinsasser

Bunte Bilder mit Speck, Gemüse, Obst, Milchprodukten, Eiern und vielem mehr bringen derzeit zwischen Haushaltsgeräten noch mehr Farbe in die Auslage bei der Firma More in Spittal. Bis Ende Februar stellen dort neun Schülerinnen der landwirtschaftlichen Fachschule Litzlhof ihre selbst gemalten Werke unter dem Motto "Die Land- und Hauswirtschaft deckt den Tisch" aus.