Tödlicher Unfall mit Pistengerät © APA/Neumayr/MMV | Symbolbild

Tödlicher Unfall am Samstag gegen 17.40 Uhr in Bad Kleinkirchheim. Ein 24-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal fuhr nach Betriebsschluss bei einsetzender Dunkelheit mit seinen Skiern die Kaiserburg-Talabfahrt ab. Im unteren Teil der Piste führte ein Pistengerät Präparationsarbeit durch. Der 24-Jährige fuhr trotz aktivierter Warnleuchte in Hocke am Pistengerät vorbei. Dabei übersah er ein dort gespanntes Seil und prallte gegen dieses. Dabei erlitt er tödliche Verletzungen.