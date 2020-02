Facebook

„Frigga“-Auftritt der Volkstanzgruppe © Leopold Salcher

Der Politik gelang dieses Erfolgserlebnis (noch) nicht, dafür aber den Hermagorer Narren. In der Tat, was die über 60 Akteure unter den Präsidenten Christian Potocnik, Franz Wiedenig und Stefan Schabus in 15 Programmpunkten auf der „Baustellenbühne“ (Malerprofi Ernstl Wieser) präsentieren, ist ein Totalangriff auf die Zwerchfelle der Besucher. Dazu zählen etwa die Wartezimmer-Bekenntnisse schmerzgeplagter Patienten oder die Einsparungen in der neuen Gesundheitskasse (Gymnastik statt Spritzen).