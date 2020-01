Kurt Schober"Es geht nur mit gegenseitiger Unterstützung"

Facebook

Bezirksfeuerwehrkommandant Kurt Schober wurde zum Oberkärntner des Jahres gewählt © Helmuth Weichselbraun

Viele Leserinnen und Leser haben Ihnen bei der „Kärntner des Jahres“-Wahl ihre Stimme gegeben und haben Sie in der Kategorie „Regionale Größen“ zum Oberkärntner des Jahres gekürt. Dazu herzliche Gratulation! Was bedeutet Ihnen diese breite Unterstützung?

KURT SCHOBER: Das ist schon etwas, das einem guttut. Wenn man viel arbeitet, denkt man gar nicht an so etwas. Ich freue mich und danke allen für die Unterstützung. Ich sehe mich aber hier stellvertretend für alle Feuerwehrkameradinnen und -kameraden, die rund um die Uhr hervorragende Leistungen erbringen. Es ist eine Anerkennung für sie alle.