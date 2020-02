Gailtal Tierische Grenzgänger in den Karnischen Alpen

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Eine der seltenen Aufnahmen von einem Luchs im Kanaltal © Archivio ProgettoLinceItalia

Das Dreiländereck von Slowenien, Italien, Kärnten gilt als einer der wichtigsten Wanderkorridore für Wildtiere in den Alpen, wenn nicht in ganz Mitteleuropa. Hier leben auch bei uns seltene Raubwildarten wie Bär, Luchs oder Wildkatze, aber auch neue Zuwanderer wie der Goldschakal oder der Habitskauz. In den Julischen, aber auch in den Karnischen Alpen, werden diese Tiere immer wieder gesichtet und erforscht. Wildbiologe Paolo Molinari aus Tarvis begleitet einige grenzübergreifende Wildtierprojekte auch in Kärnten. Der Plöckenpass in Kötschach-Mauthen ist zum Beispiel das Kerngebiet der Luchsin „Jura“. „Sie hatte 2014 zwei Junge, die in der Region geboren wurden. Das haben Spuren, Fotofallenaufnahmen und DNA-Überprüfungen gezeigt. Jetzt geht die Studie in eine neue Phase und man versucht auch die Jungen zu besendern“, erklärt Molinari.