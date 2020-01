Der holländische Eisläufer Arjan van der Knaap ist von Beginn an bei der 11-Städte-Tour am Weißensee dabei. Seit 30 Jahren ist er mit seinem Verein "De Westlandse Schaaters" treuer Stammgast.

30 Jahre 11-Städte-Tour am Weißensee

Franz Schier, Tom van der Meijs, Arjan van der Knaap, Karoline Turnschek, Robert Winkler © Iris Stephan

Im Hotel Moser am Weißensee findet in diesen Tagen etwas Besonderes statt. Der holländische Eislaufverein „De Westlandse Schaaters“ hat sich wie jedes Jahr zur 11-Städte-Tour eingefunden und feiert sein 30-jähriges Jubiläum in ihrem Clubhaus Moser, wie sie das Hotel liebevoll nennen.