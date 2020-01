Die Leserinnen und Leser der Kleinen Zeitung haben den Spittaler Bezirksfeuerwehrkommandanten in der Kategorie "Regionale Größen" im Zuge der "Kärntner des Jahres"-Wahl in Oberkärnten zum Sieger gekürt.

Bezirksfeuerwehrkommandant Kurt Schober © Willi Pleschberger

Er ist an sich kein Mann der großen Auftritte, keiner, der sich selbst gern in den Vordergrund rückt. Stets betont der Spittaler Bezirksfeuerwehrkommandant Kurt Schober, wie stolz er auf die Leistung aller seiner Feuerwehrmänner und -frauen ist: "Es ist nie einer allein. So etwas geht nur gemeinsam. Und wir haben da ganz tolle Leute, die sich ehrenamtlich in den Dienst der Gemeinschaft stellen."