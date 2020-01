Der Reinerlös der Familien- und Seniorensitzung der Faschingsgilde Spittal wurde an "Kärntner in Not" gespendet. 1111,11 Euro kommen Oberkärntner Unwetteropfern zugute.

Kärntner in Not

Gerald Smesovsky, Georg Mathiesl, Prinzessin Nina Schwanter, Prinz Markus Unterguggenberger, Büroleiterin Martina Pirker und Kanzler Peter Schober © CLAUDIA LUX

Mit einer großzügigen Spende über 1111,11 Euro stellte sich die Faschingsgilde Spittal im Regionalbüro der Kleinen Zeitung ein. Kanzler Peter Schober und Vizekanzler Gerald Smesovsky entschieden, den Reinerlös des Kartenverkaufs für die Senioren- und Familiensitzung an die Unwetteropfer in Oberkärnten zu spenden. "Kärntner in Not", die Hilfsaktion der Kleinen Zeitung, war für sie die passende Anlaufstelle. Den Spendenscheck überreichten Prinzessin Nina Schwanter, Prinz Markus Unterguggenberger sowie Georg Mathiesl an Regionalbüro-Leiterin Martina Pirker.