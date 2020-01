Facebook

In ihre Räuchermischung für Maria Lichtmess wandern Arnika, Brikenblätter, Melisse, Johanniskraut und Kamille © KK/Belschner

Im katholischen Kalenderjahr endet die Weihnachtszeit mit Maria Lichtmess am 2. Februar, also 40 Tage nach dem Weihnachtsfest. Nach jüdischen Reinheitsvorschriften galt eine Frau 40 Tage nach der Geburt eines Sohnes als unrein und hatte nach dieser Zeit ein Reinigungsopfer zu erbringen. So pilgerte auch Maria nach der Geburt Jesu in den Tempel für ein solches Reinigungsritual.