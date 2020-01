Facebook

Der Verletzte wurde ins Krankenhaus Spittal eingeliefert © APA/JAKOB GRUBER

Ein 29-jähriger Mann aus Seeboden war am Mittwoch 18.00 Uhr mit seinen Pkw auf der Karlsdorfer Landesstraße von Karlsdorf in Richtung Lendorf unterwegs. Im Ortsgebiet von Feicht, Gemeinde Lendorf, übersah er nach Polizeiangaben einen, die Straße querenden 80-jährigen Fußgänger. Der Fußgänger wurde vom Außenspiegel gestreift, kam zu Sturz und wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades von der Rettung in das Krankenhaus Spittal an der Drau eingeliefert. Ein Alkotest beim Seebodener verlief positiv, weshalb ihm die Weiterfahrt untersagt wurde. Er wird angezeigt.