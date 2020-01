Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Skifahrerin (Symbolbild) wurde schwer verletzt © (c) snaptitude - stock.adobe.com (Franck Camhi)

Eine 63-jährige Tschechin fuhr mit ihren Skiern am Mittwoch gegen 9.30 Uhr im Skigebiet Nassfeld talwärts. Ein 14-jähriger Skifahrer aus Polen konnte nicht rechtzeitig ausweichen und fuhr der Frau mit seinen Skiern über ihre. Die Frau kam zu Sturz und zog sich eine schwere Armverletzung zu. Sie wurde in der Alpinambulanz in Tröpolach ärztlich versorgt.