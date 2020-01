Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hochdruckeinfluss in Oberkärnten nimmt wieder zu © Markus Traussnig

Es lösen sich letzte Restwolken rasch auf und es wird meist recht sonnig. Wahrscheinlich ist, dass es mit den Temperaturen auf den Bergen bereits wieder nachhaltig bergauf geht. Die Frostgrenze steigt bis auf nahe 2000 Meter. Diese Milderung geht dann meist auch mit ein paar harmlosen Wolkenfeldern einher, welche im Tagesverlauf mehr werden. "Damit endet die Kaltluftzufuhr abrupt und geht in der Folge relativ nachhaltig in Warmluftzufuhr über", sagt Werner Troger vom Privatwetterdienst meteo experts. Selbst in den schattigen Seitentälern des Mölltales gehen die Temperaturen tagsüber ins Plus und das Ende Jänner. Hinweis: Der Zeitraum Ende Jänner ist normalerweise im langjährigen Durchschnitt so ziemlich die kälteste Zeit im Jahr. Heuer ist das definitiv nicht der Fall!