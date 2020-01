Hermagor Fußgängerzone spaltet die Gemüter

Facebook

Vor allem im Winter ist der Hermagorer Hauptplatz mehr Parkplatz als einladendes Stadtzentrum © Leopold Salcher

Die Idee einer Fußgängerzone am Hauptplatz wird seit vielen Jahren in Hermagor diskutiert. Die einen Unternehmer würden sich diese wünschen, die anderen halten es für wirtschaftlichen „Selbstmord“. 2015 wurde dann der neu gestaltete Hauptplatz als „Begegnungszone“ eröffnet. Doch auch diese hat einiges an Kritik einstecken müssen. Denn nun parken immer wieder Autos direkt am Hauptplatz. Noch dazu sind die Parkplätze im rechten Winkel zur Fahrbahn gekennzeichnet, was beim Ausparken oft zu gefährlichen Situationen führen kann.