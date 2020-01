Reaktion"An Parkhaus in der Innenstadt führt kein Weg vorbei"

Facebook

Gratisparkplätze für Mitarbeiter von Spittaler Unternehmen sind in der Bezirksstadt viel zu wenig vorhanden © Rie-Press

Ina Rauter, Stadträtin des Team Kärnten/Spittal, erneuert ihre Forderung nach der Errichtung eines Parkhauses in der Spittaler Innenstadt: "Aufgrund des beschlossenen Verkehrskonzeptes, das für den Wegfall von Parkplätzen im Zentrum sorgt und aufgrund der Tatsache, dass gerade im innerstädtischen Bereich neue Wohnungen (BKS-Projekt als Beispiel) geschaffen werden, entsteht ein großer Bedarf an zusätzlichen Parkflächen. Aus unserer Sicht lässt sich der Bedarf am besten mit einem Parkhaus decken." Rauter verfolgt die klare Vision, dieses bei der Evangelischen Kirche am bestehenden Parkplatz zu errichten: "Dieser Platz eignet sich ideal."