Geschlossene Haltestelle Ist der Zug für Oberfalkenstein wirklich abgefahren?

Bürgerinitiative hat nach Auflassung der Haltestelle in Obervellach am Freitag eine Bürgerversammlung einberufen, an der mit ÖBB und Gemeinde diskutiert werden soll.