Kathi Zankl hat ein Händchen für Tiere © Salcher

Bei Hufschmieden denkt man an bärenstarke Männer mit stählernen Armen und riesigen Pranken, die sie für die mächtigen Füße der schweren Norikerpferde brauchten. Da passt eine junge Hufschmiedin mit 1,71 Meter Körpergröße und zarten 58 Kilos so gar nicht in dieses Bild. Doch Katharina Zankl rüttelt an einer der letzten männlichen Berufsbastionen.