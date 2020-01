Fünf Parkplätze in Millstatt sind seit der Neuverpachtung am 1. Jänner gleichzeitig als Kurzparkzone und Privatparkplatz ausgewiesen.

Das Kurzparkzonen-Schild wurde Mittwoch von Mitarbeitern des Bauhofs der Gemeinde Millstatt abmontiert © KK/POLITZER

Für Verwirrung sorgt die Beschilderung von fünf Parkplätzen in der Seemühlgasse in Millstatt. Zum einen sind sie als Kurzparkzone ausgewiesen, zum anderen stellte ein Immobilienentwickler, der die fünf Stellflächen seit Jahresbeginn von der Österreichischen Bundesforste AG (ÖBF) pachtet, ein Schild auf, das die Stellflächen als Privatparkplätze ausweist. Der Millstätter Gemeinderat Franz Politzer (SPÖ) weist auf diesen kuriosen Umstand hin und führt weiter ins Treffen, dass jene fünf Parkplätze, für die es einen zwischen Gemeinde und ÖBF geschlossenen Benutzungsvertrag gibt, noch nicht „ordnungsgemäß übergeben wurden“. „In einem Übergabeprotokoll ist ersichtlich, dass die Marktgemeinde bis 31. Jänner Zeit hat, die Parkplätze in ihrem ursprünglichen Zustand zu übergeben. Und bis dahin ist die Gemeinde meiner Einschätzung nach in ,ruhigem Besitz‘ dieser Plätze. Eine Weiterverpachtung hätte noch nicht erfolgen dürfen“, sagt Politzer.

Seit Anfang Jänner weist dieses Schild fünf Stellflächen in der Seemühlgasse als Privatparkplatz aus © KK/PRIVAT Bekanntlich sorgte die Verpachtung bereits für Unmut. Der gegenüber liegende Wirt hätte die Plätze ebenfalls gerne gepachtet und kritisiert, dass die ÖBF mit ihrer künftigen Parkraumbewirtschaftung die Interessen der Wirtschaftstreibenden ignorieren würden.