Am Landesgericht Klagenfurt wurde der Mann schon mehrfach verurteilt © KLZ/Markus Traussnig

Von vier Justizwachebeamten eskortiert, ist am Mittwoch ein 56 Jahre alter Mediziner aus Oberkärnten am Klagenfurter Landesgericht Richter Uwe Dumpelnik vorgeführt worden. Der Mann aus Oberkärnten, der bereits mehrfach verurteilt ist, musste sich wegen gefährlicher Drohung gegen einen Polizisten verantworten. Er wurde zu acht Monaten Haft verurteilt, in eine Anstalt eingewiesen wurde er schon im Vorjahr.