Wegen des Regens sollten Teile der Rundbahn am Weißensee derzeit nicht befahren werden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© KK

Das Tauwetter verträgt sich nicht mit der Eislaufsaison. Derzeit sind alle Seen, die der Eislaufverein Wörthersee betreut, gesperrt. Am Freitag findet wegen des Begräbnisses des Eismeisters, der im Aichwaldsee verunglückt ist, kein Eislaufbetrieb statt. "Am Samstag, 1. Februar, sofern es die Witterung zulässt, könnte ein Eislaufbetrieb wieder aufgenommen werden", heißt es auf der Homepage des Eislaufvereines Wörthersee.