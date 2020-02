Kleine Zeitung +

Seeboden Pizzeria "Al Lago" wird nach Umbau eröffnet

Eine neue Küche, ein neuer Wintergarten und ein größerer Parkplatz wurden seit Herbst 2019 an das italienische Restaurant "Al Lago" in Seeboden gebaut. Die Wiedereröffnung findet am 4. Februar ab 17 Uhr statt.