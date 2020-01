Facebook

Umbau der BKS-Filiale: Ein weiterer Mosaikstein für eine lebenswerte Innenstadt © Andrea Steiner

Wer hat schon ein Universalrezept zur Belebung von überschaubaren Innenstädten? Die Stadt Spittal ist derzeit auf dem besten Weg, eines zu finden. Der Bau des neuen Rathausmarktes ist eine Initialzündung, welche weitere Hausbesitzer zu Investitionen ermutigte. Das ehemalige Quelle-Haus am Hauptplatz wird zu Wohnungen umgebaut, gegenüber des Café Moser wurde neuer Wohnraum geschaffen und jetzt nimmt auch die BKS viel Geld in die Hand, um dem in die Jahre gekommenen, riesigen Bankgebäude neues Leben einzuhauchen.