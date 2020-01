Anfang April wird die Bank für Kärnten und Steiermark zur Baustelle. Unternehmen revitalisiert seinen Oberkärnten-Standort in der Innenstadt.

Im April startet der Generalumbau der Bank für Kärnten und Steiermark am Hauptplatz © Andrea Steiner

"Als Bank gehört man in die Stadt. Nachdem das neue Rathaus-Zentrum errichtet wurde, haben auch wir uns entschlossen, unseren Firmenstandort neu zu definieren. Es wird kein Stein auf dem anderen bleiben", erklärt Direktor Gottfried Kindler, Leiter des einzigen BKS-Standortes in Oberkärnten. Die BKS in der Spittaler Innenstadt besteht aus zwei Häusern: einem dem Hauptplatz zugewandten Gebäude mit dem SB- und Schalterbereich und einem Teil, dessen Bereich von dem neuen Rathausplatz aus begehbar ist. Insgesamt haben die beiden aneinander gereihten Gebäude 1500 Quadratmeter Nutzfläche.