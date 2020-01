Große Erleichterung herrscht bei Marie und Theresa: Ihr Kater Felix saß in einem zehn Meter hohen Baum fest, wurde aber von Hermagorer Feuerwehrmännern mit der Drehleiter gerettet.

Rene Pettauer, Marie mit Kater Felix, Theresa und Patrick Pettauer nach der geglückten Katzenrettung © KK/FF HERMAGOR