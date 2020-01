In der Gailtaler Autoklinik wurde eine neue LKW-Halle eröffnet. Besitzer von Nutzfahrzeugen, LKW und Bussen müssen für Reparaturen künftig nicht mehr in die umliegenden Bezirke fahren.

Gemeinderat Christof Themessl, Bürgermeister Johannes Lenzhofer (Dellach), WK-Obmann Hannes Kandolf und die Firmenchefs Christian Brunner und Erwin Obersteiner © LEOPOLD SALCHER

Im Bezirk Hermagor sind an die 1000 leichte bis schwere Nutzfahrzeuge und rund 100 Busse im Einsatz. Ihre Besitzer können nun aufatmen, ab sofort sind sie nicht mehr gezwungen, für Reparaturen ihrer Fahrzeuge Betriebe in Lienz, Spittal oder Villach anzusteuern. Nun gibt es in der Gailtaler Autoklinik in Kirchbach eine eigene Abteilung für Nutzfahrzeuge. Dafür wurde eine Halle mit zwei professionellen Reparaturplätzen errichtet. "Wir tragen damit dem immer größer werdenden Zuwachs von Nutzfahrzeugkunden im Bezirk Rechnung”, begründen die Firmenchefs Erwin Obersteiner und Christian Brunner.