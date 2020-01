Facebook

BRG-Schüler machen Senioren fit für die Nutzung von Smartphones © (c) olly - stock.adobe.com

Wie nutzt man auf dem neuen Smartphone WhatsApp? Wie kann man Fotos bearbeiten und speichern? Wie kann ich Telefonnummern abspeichern und verschicken? Diese und viele andere Fragen beantworten die Schüler der sechsten Klassen des Bundesrealgymnasiums (BRG) ins Spittal in dreistündigen Kursen. Diese finden am 20. Februar und am 27. Februar, jeweils von 16 bis 19 Uhr, in der Schule (Zernattostraße 10, Spittal) statt. Pro Kurs werden 20 Euro verrechnet. Um Voranmeldung im Sekretariat des BRG unter der Telefonnummer (04762) 4112 wird gebeten.