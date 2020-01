Das Wetter wird schlechter: Abkühlung, dichte Wolken und leichter Niederschlag stehen am Dienstag auf dem Programm.

Wetter in Oberkärnten

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Abkühlung, dichte Wolken und leichter Niederschlag stehen am Dienstag auf dem Programm © LR/LAMPERSBERGER

Mit stürmischem Südwestwind auf den Bergen rückt eine Kaltfront näher und sie wird uns später am Tag auch rasch überqueren. Somit muss in Oberkärnten ganztags mit einem meist stark bewölkten Himmel gerechnet werden, nennenswerte Auflockerungen sind kaum einmal dabei. Vor allem in der zweiten Tageshälfte ziehen vorübergehend flächenhafte Schauer mit Regen und Schnee übers Land. Die Schneefallgrenze sinkt unter 1000 Meter Seehöhe ab. Zumindest örtlich wird es damit weiß anzuckern.