Kleine Zeitung +

Spittal an der Drau Räuber entriss Frau auf offener Straße die Handtasche

Handtaschenraub am Samstag in der frühen Morgenstunden in Spittal. Ein Unbekannter sprach eine 58-jährige Passantin an und bat um ein wenig Kleingeld. Als die Frau dem Begehren nicht nachkam, entriss ihr der Mann die Handtasche.