Symbolfoto © APA/Herbert Neubauer

Zu einem heftigen Streit kam es Freitagabend in einer Wohnung in Spittal an der Drau. Ein 25-jähriger Mann drohte, seine 20-jährige Freundin umzubringen. Laut Polizei erstreckte sich diese Drohung auch auf das gemeinsame, ungeborene Kind.