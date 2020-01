Aus Ärger über Behörde, zahlte der Pächter der Pizzeria Peppino in Millstatt keine Abgaben mehr, was zu einem Konkursverfahren führte. Der Wirt ist einsichtig und wird „den Fehler wieder ausbügeln“.

Über die Pizzeria Peppino in Millstatt wurde das Konkursverfahren eröffnet © (c) Rie-Press Adalbert Rieder

Ein Wechselbad der Gefühle durchlebt Stefan Lercher, Pächter der Pizzeria Peppino in Millstatt. Völlig überraschend erfuhr er am Donnerstag davon, dass über einen Gläubigerantrag ein Konkursverfahren über seine Firma eröffnet wurde. Im Anschluss folgten 170 Whats-App-Nachrichten und eine stark polarisierende Debatte in den sozialen Medien. „Teilweise sind die Nachrichten brutal, viele bauen mich aber auf“, sagt Lercher. Bekanntlich stellte die Österreichische Gesundheitskasse den Antrag, weil trotz mehrerer Mahnungen, Verbindlichkeiten von rund 5000 Euro nicht bezahlt wurden.