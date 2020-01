Gmünd Hansi's Hütte heißt nun "Daham bei Roberto"

Facebook

Robert Moser freute sich schon über die ersten Gäste: Robert Moser, Bürgermeister Josef Jury, Adelheid Kohlmaier und Ferdinand Deutschmann © Privat

In der Künstlerstadt Gmünd übernimmt Robert Moser den Imbiss „Hansi’s Hütte“ in der Unteren Vorstadt. "Ich habe ein bisschen umdekoriert. Es gibt einige Gemälde von bekannten Gmündner Künstlern zu sehen, alles in allem ist es recht gemütlich", sagt Moser über sein kleines Imbiss-Stüberl. "Ein Gast hat bemerkt, dass es hier wie daheim im Wohnzimmer ist", sagt er. Also heißt das Stüberl nun „Daham bei Roberto“.