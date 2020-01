Das neunte Hotel der Explorer-Gruppe wird in Bad Kleinkirchheim eröffnet. Investiert wurden in das 200-Betten-Haus 10,5 Millionen Euro.

In das neue Explorer-Hotel in Bad Kleinkirchheim wurden 10,5 Millionen Euro investiert © MANFRED SCHUSSER

Den Bürgermeister freut's, dass in Bad Kleinkirchheim ein neues Hotel gebaut wurde. „1000 neue Betten sieht unsere strategische Ausrichtung für die Tourismusgemeinde vor, um für Bergbahnen, Thermen, Golfplatz und Mountainbike-Angebote eine bessere Auslastung zu erzielen“, sagt Matthias Krenn. Am Samstag wird das neunte Hotel der Explorer-Gruppe offiziell eröffnet. In Betrieb ist das 200-Betten-Haus bereits seit Mitte Dezember 2019. Es ist als Passivhaus und daher klimaneutral konzipiert, charakteristisch ist die Holzschindel-Verkleidung an den Fassaden. Für das umweltbewusste Konzept wurde die Budgethotel-Kette mit dem „Deutschen Preis für Tourismusentwicklung“ ausgezeichnet.