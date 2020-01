Dieser Tage dreht sich am Weißensee alles ums bzw. jeder auf dem Eis. Die „Alternative holländische 11-Städte Tour“ lockt für zwei Wochen wieder tausende Niederländer in die Alpenregion.

6000 Gäste aus Holland flitzen bei der alternativen holländischen 11-Städte-Tour über den Weißensee © Stefan Valthe/Weißensee Information

Als einstiger James-Bond-Filmdrehort machte der Weißensee nicht nur in Hollywood, sondern auch in den Niederlanden auf sich aufmerksam. Dort wollte man die bekannte Schlittschuhveranstaltung "11-Städte-Tour" verlegen. Der Kärntner Alpensee war ideal, friert dieser doch, im Gegensatz zu den eigenen Gewässern, jedes Jahr verlässlich zu. Inzwischen findet die von Toine Doreleijers veranstaltete „Alternative holländische 11-Städte-Tour“ zum 32. Mal am Weißensee statt, zieht sich über zwei Wochen und startete am 18. Jänner.