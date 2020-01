Facebook

Gestern, Freitag, wurden die Schilder "Kurzparkzone" abmontiert © Nicole Kari

Der Hauseigentümer hat einen Parkautomaten aufgestellt und die Stadt ihre Schilder "Kurzparkzone" noch nicht abgehängt. So wurde die Tiroler Straße 18 in Spittal für kurze Zeit eine "gebührenpflichtige Kurzparkzone", die Rätsel aufgab: Es gab Strafzettel trotz gelöstem Parkticket. Dass in Sachen Parken in der Stadt Spittal mit Kulanz selten zu rechnen ist, wird bei dieser kuriosen Parkplatzgeschichte einmal mehr sichtbar. Hätte die Stadt nicht frühzeitig regaieren können, um die Auflassung der Kurzparkzone besser zu kommunizieren? Hätte der private Parkraumbewirtschafter nicht mit der Inbetriebnahme des Ticketautomaten warten können, bis die Schilder mit dem Hinweis auf die Gebührenpflicht hängen? Zum Handkuss kam der Autofahrer.