Tiroler Straße in Spittal Kurzparkzone oder Gebührenpflicht? Trotz Ticket gab es Strafzettel

Die Kurzparkzone in der Tiroler Straße 18 in Spittal wird nun gebührenpflichtig. Seit Mittwoch steht der Parkautomat, was zu einem kuriosen Verwirrspiel führte.